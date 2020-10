So lief das Spiel:

Gladbach startete furios. Die Borussen erspielten sich in der Anfangsphase dicke Torchancen, waren in der Gefahrenzone aber zunächst im Abschluss nicht kaltschnäuzig genug. Hinzu kam, dass Timo Horn zweimal prächtig parierte, sodass der Effzeh die ersten paar Minuten ohne einen Gegentreffer überstand. Dann wurde dieser allerdings innerhalb von kurzer Zeit doppelt bezwungen.

Bundesliga FC Bayern holt offenbar neuen Mittelfeldspieler VOR 5 STUNDEN

In der 14. Minute bediente Matthias Ginter Jonas Hofmann per langem Schlag. Dieser gab knapp vor der Grundlinie nach innen in den Rückraum, wo Alassane Pléa halbhoch zum 1:0 einschoss.

Zwei Minuten später servierte Hofmann von rechts per Eckstoß. Er erreichte Stefan Lainer, der am kurzen Pfosten rechts unten zum 2:0 einnickte.

Nach der Zwei-Tore-Führung vergab Sebastian Andersson die Riesenmöglichkeit auf den Anschlusstreffer, indem er nach einem Patzer von Yann Sommer aus kurzer Distanz lediglich an den Pfosten schoss (17.).

Köln wurde nach etwa 25 gespielten Minuten etwas mutiger, im vorderen Drittel war für die Hausherren jedoch meist Schluss. Es folgte eine Phase mit wenigen Offensivszenen auf beiden Seiten. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt von vielen Nickligkeiten geprägt, das Geschehen spielte sich bis zum Pausenpfiff hauptsächlich im Mittelfeld ab.

Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel: Der Gastgeber hatte deutlich weniger Ballaktionen, Gladbach kontrollierte das Geschehen. In der 55. Minute verursachte Kingsley Ehizibue einen Foulelfmeter, den Lars Stindl rechts unten zum 3:0 verwandelte (56.).

Im Anschluss schalteten die Gäste mehrere Gänge zurück - viel Zwingendes war nicht mehr zu sehen. Das Zwischenergebnis war leistungsgerecht.

In der Schlussphase wurde auf beiden Seiten vereinzelt Torgefahr erzeugt, mehr als der Kölner Ehrentreffer zum 1:3-Endstand war aber nicht mehr drin. Florian Neuhaus verlor den Ball in der 84. Minute, sodass Sebastiaan Bornauw in Szene gesetzt wurde. Dieser passte zu Elvis Rexhbecaj, der wenige Meter vor dem Sechzehner abzog und rechts unten traf.

Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol schoss insgesamt nur zweimal aufs gegnerische Gehäuse und hätte durchaus deutlicher verlieren können. Es war die 200. Heimniederlage in der Bundesliga-Historie des 1. FC Köln.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Von der Nationalmannschaftsnominierung beflügelt

Hofman wurde von Bundestrainer Jogi Löw für die Länderspiele gegen die Türkei, die Ukraine sowie die Schweiz berufen. Der 28-jährige Gladbacher steht somit erstmals im Aufgebot der deutschen A-Nationalmannschaft. Er wirkte von seiner Nominierung beflügelt, überzeugte im Rheinderby mit einer klasse Leistung. Seine tolle Vorstellung krönte er mit zwei Assists.

Die Statistik: 13

Gisdol blieb zum 13. Mal in Serie in der Bundesliga ohne Dreier. Eine so lange Sieglos-Serie hatte er als Cheftrainer in Deutschlands höchster Spielklasse noch nie. In diesen 13 Partien fuhr sein Verein lediglich vier Zähler ein.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Bundesliga-Rückkehr perfekt: Wolfsburg leiht Ex-BVB-Star aus

#SotipptderBoss: Bundesliga-Tipps und Topfakten zum 3. Spieltag

Bundesliga #SotipptderBoss: Bundesliga-Tipps und Topfakten zum 3. Spieltag VOR 3 STUNDEN