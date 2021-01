Der "kicker" führt ihn mit einer Durchschnittsnote von 4,29 sogar aktuell als schwächsten Bayern-Spieler, der in mindestens 50 Prozent der Spiele benotet wurde, auf. Eine einzige Torvorlage brachte Pavard in 1548 Pflichtspielminuten zustande.

Sein Leistungstief hat Pavard überraschenderweise in Frankreich mehr Kritik eingebracht als in Deutschland. Ein Umstand den Willy Sagnol, legendärer Rechtsverteidiger der Bayern, nicht verstehen kann.

Die Kritik erklärt sich Sagnol so: "Er ist so breit aufgestellt, dass er nicht die eine herausragende Stärke hat, die man sofort wahrnimmt." Kritik rühre also daher, dass man dazu neige, nichts Besonderes an Pavard wahrzunehmen.