Zwölf Jahre spielte Ribéry beim FC Bayern München und gewann in dieser Zeit unter anderem neun Mal die deutsche Meisterschaft und 2013 das Triple. Wie lange er überhaupt noch spielen möchte, weiß der Franzose aber noch nicht. "Vielleicht noch sechs Monate, vielleicht länger, ein Jahr, zwei? Mal sehen, was mein Körper sagt, ob ich noch Spaß habe", sagte Ribéry.

Die Zeit getrennt von seiner Familie sei in jedem Fall "sehr, sehr hart. Meine Familie ist mein Leben. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, das wir getrennt leben." Der Vertrag des ehemaligen Müncheners läuft im Sommer aus. Wie es danach weitergeht, steht noch in den Sternen. Auch welche Bundesliga-Vereine für Ribéry denn in Frage kämen, ist völlig offen.