Nach dem 2:0 gegen Zenit St. Petersburg stellte BVB-Coach Favre auf fünf Positionen um. So fehlte unter anderem Erling Haaland aufgrund leichter Knieprobleme, für ihn startete Julian Brandt in der Sturmspitze. Von bislang 17 Bundesliga-Duellen in Ostwestfalen hatte der BVB vor Anpfiff nur zwei gewonnen - diese bemerkenswerte Statistik wollte der BVB von Beginn an aufbessern. Die Gäste übernahmen schnell die Spielkontrolle und hatten klare Feldvorteile, Thomas Delaney (6.) vergab die erste nennenswerte Chance. Arminia-Keeper Stefan Ortega klärte zur Ecke.