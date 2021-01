Damit spielte der Weltmeister von 2014 auf den leichten Rempler des Mainzers Jonathan Burkardt vor dessen Führungstreffer (32.) an. Boateng schilderte die Szene so: "Ich will in der Situation zum Kopfball hochgehen, und in dem Moment springt der Gegenspieler in meinen Rücken. Da kommt es auch nicht auf den Größenunterschied an."