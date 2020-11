Owomoyela, der derzeit in der U19 beim BVB hospitiert, sieht die nächste Generation aber schon in den Startlöchern.

Darüber hinaus habe Sammy Bamba, der eigentlich noch in der U17 spielen könnte, "in den paar Wochen, in denen ich bei der U19 war, eine Entwicklung genommen hat, die nicht vorherzusehen war. Bei ihm steckt sehr viel Potenzial drin. Das sind spannende Talente, die in den nächsten Jahren hier beim BVB ihre Chance bekommen."