Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach): "Dieser Dreier war richtig wichtig. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, auch in der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Schlussendlich haben wir es gut verteidigt, die drei Punkte gehen in Ordnung."

Kevin Möhwald (Werder Bremen): "Es kann nicht passieren, dass wir ein Tor durch einen Standard kassieren. In der zweiten Halbzeit haben wir besser mit Ball agiert als in den letzten Wochen. Am Ende stehen wir aber ohne Punkte da und sind natürlich enttäuscht."

Die Standard-Könige der Liga haben wieder zugeschlagen. Elvedis Siegtreffer nach Freistoß war in dieser Bundesliga-Saison bereits der 13. Treffer der Gladbacher nach einem ruhenden Ball - Topwert der Liga. Dass die Standardstärke kein Zufall ist bewies die Rose-Elf in dieser Partie mehrfach. Immer wieder kamen die Gladbacher nach Eckbällen von Wendt und später Benes vor ihren Gegenspielern an den Ball und waren so bei nahezu jedem Standard gefährlich.