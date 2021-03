Publiziert 08/03/2021 Am 08:44 GMT | Update 08/03/2021 Am 08:47 GMT

Es waren keine leichten Wochen für Borussia Mönchengladbach und im Speziellen für Max Eberl. Auf die Abschiedsverkündung von Marco Rose, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, folgte eine sportliche Negativserie, die den Verein auf Platz zehn in der Liga zurückwarf und das Aus im DFB-Pokal beinhaltete.

Nun hat sich Sportdirektor Eberl in einem offenen Brief an die Fans gewandt und darin seine Sicht der Dinge auf die Situation erklärt. Zunächst zeigte er Verständnis für die emotionale Reaktion vieler Fans, gleichzeitig übte er auch Kritik.

Bundesliga Neuer gibt Rivalen einen Tipp: "Der BVB muss sich ranhalten, damit..." VOR 13 STUNDEN

"Ich verstehe die Emotionen, ich verstehe, dass sie raus müssen. Aber habt auch Verständnis, dass ich nicht jede Form von Kritik verstehe und so manches Wort und manchen Satz nicht angebracht finde und mich darüber geärgert habe", schrieb Eberl.

Eberl: Entscheidung für Rose zum Wohle des Vereins

Eberl erklärte, dass er selbst ein emotionaler Mensch sei, diese Emotionen bei allen den Verein betreffenden Entscheidungen aber beiseite schiebe. Deshalb handle er "nicht aufgrund von zwischenmenschlichen Gefühlen, nicht aufgrund von Rücksichtnahme auf andere, nicht auf Druck von außen und auch nicht aus eigener Eitelkeit heraus".

Stattdessen betonte Eberl: "Der wichtigste Punkt bleibt: Wir wollen für Borussia Mönchengladbach die besten Entscheidungen treffen." Dazu gehört für ihn, die Saison mit dem derzeitigen Trainer möglichst erfolgreich zu Ende zu bringen. Eberl nimmt die Verantwortung dieser Entscheidung auf sich.

Eberl kritisiert Gladbach-Fans

Daneben zeigte Eberl aber auch Unverständnis für Fans, die sich nun bis zum Saisonende von der Borussia abwendeten. "Wenn ich lese, dass Fans 'der Stecker gezogen' wurde, weil unser Trainer uns verlässt und sie sich nicht mehr für die laufende Saison interessieren, weil dieser Trainer noch auf unserer Bank sitzt, dann fehlt mir das Gefühl von Zusammenhalt und Kampfgeist für Borussia", schrieb der 47-Jährige und ergänzte: "Sich einer Situation zu ergeben und die Segel zu streichen, das kann ich nicht nachvollziehen."

Abschließend bekräfitigte Eberl noch einmal seine Hoffnung auf erfolgreichere Wochen. "Wir haben in der Vergangenheit viele spezielle, auch schwierige Situationen gemeistert. Das werden wir auch dieses Mal tun", so der Sportdirektor.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Dieser "teuflische" Plan macht Pep baff

"Sensationelles Comeback": Bayerns Mentalität verzückt Flick

Premier League Erste Niederlage seit 28 Spielen: Man City unterliegt United im Derby VOR 15 STUNDEN