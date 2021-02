Erst im zweiten Durchgang nahm die Partie wieder Fahrt auf. Zunächst klärte Jorge Meré gerade noch eine Hereingabe vor dem hinter ihm lauernden Breel Embolo, ehe der "Effzeh" im Gegenzug erneut in Führung ging. Der Torschütze zum 1:0, Rexhbecaj, nutzte ein Geschenk der Gladbacher defensive aus und überwand Yann Sommer aus spitzem Winkel zum 2:1 für die Gäste (55.). Kurz darauf hätte Duda sogar noch erhöhen können, scheiterte aber an Gladbachs Schlussmann Yann Sommer (61.).

So hatte Köln weiterhin kaum Probleme, die Führung zu verteidigen. In den Schlussminuten warf der Champions-League-Teilnehmer dann noch einmal alles nach vorne, Köln verbarrikadierte sich am eigenen Strafraum. Bis auf eine Freistoß-Flanke von Jonas Hofmann sowie eine hohe Hereingabe von Stefan Lainer sprang allerdings nicht mehr viel für die Hausherren dabei heraus (89.). In der 90. Minute beschwerten sich die Gladbacher dann zudem, dass nach einem Einsteigen von Duda gegen Neuhaus kein Freistoß gepfiffen wurde.