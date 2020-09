Bundesliga

In einer chancenarmen Anfangsphase hat Frankfurt nach einer knappen halben Stunde die beste Gelegenheit. Eine Flanke von Almamy Touré köpfte André Silva (25.) freistehend am kurzen Pfosten knapp über Alexander Schwolows Tor.

In Herthas bester Phase nutzte Frankfurt eine Standardsituation eiskalt zum 2:0 aus. Bas Dost (37.) stieg bei Kamadas Hereingabe am höchsten und traf mit einem wuchtigen Kopfball aus sieben Metern ins Tor.

Der zweite Nackenschlag war den Herthanern anschließend anzumerken, so kamen die Berliner in den letzten Minuten der ersten Halbzeit zu keiner gefährlichen Situation.

Mit drei Wechseln zur Pause, u.a. kam Jhon Córdoba für Piatek ins Spiel, versuchte Labbadia in der zweiten Halbzeit die Wende zu erzwingen, doch die Berliner agierten im Abschluss glücklos. Lukebakio (57.) hatte nach einem Freistoß von Cunha noch die beste Gelegenheit, doch sein Abschluss mit der Schulter segelte nur knapp am langen Pfosten vorbei.

Hertha fehlte in dieser Phase trotz spielerischer Überlegenheit die letzte Konsequenz und wurde bei einem seltenen Frankfurter offensiven Ausflug eiskalt erwischt. Sebastian Rode bekam an der Strafraumgrenze zu viel Platz und schlenzte die Kugel zum vorentscheidenden 3:0 (71.) ins Tor.

Alexander Schwolow (Hertha BSC): "Wir haben einfach die erste Halbzeit verpennt. Wir brauchen uns auch gar nicht mit der Schiedsrichter-Leistung beschäftigen, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht, aber insgesamt war das einfach zu wenig heute. Wir haben letzte Woche gegen Bremen gesehen, was wir eigentlich können. Aber in der ersten Halbzeit haben wir uns fast wie eine Schülermannschaft verkauft."