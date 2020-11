Der Aufsichtsrat beteiligt sich am Gehaltsverzicht mit rund 80.000 Euro.

Auf einen Zeitpunkt, wann wieder Zuschauer in den Stadien möglich sind, wollte Watzke sich nicht festlegen. "Es geht nichts ohne Impfstoff. Sollte die rechtliche Möglichkeit bestehen, werden wir sie beim BVB in kürzester Zeit umsetzen", sagte Watzke, der an eine positive Zukunft glaubt: