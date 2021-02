Also sprach der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Borussia gegen die TSG Hoffenheim ( Samstag, 15:30 Uhr im Liveticker ) Klartext. Wohl durchdacht, nicht überdreht, aber mit Dringlichkeit ging der 38-Jährige am Mikrofon zu Werke.

Nach der Niederlage in Freiburg am vergangenen Wochenende sei ihm die Hutschnur geplatzt, gab Terzic zu, auch wenn er eine etwas salomonischere Formulierung wählte.

Was genau am Sonntag nach dem Spiel auf dem Trainingsgelände in Brackel besprochen wurde, wollte der Nachfolger von Lucien Favre zunächst nicht verraten. Es ginge darum, "gemeinsam wieder in die gleiche Richtung zu arbeiten", meinte er. Dann aber ging er doch ins Detail.