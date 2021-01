Auf die explizit zugespitzt formulierte Frage, ob die aktuelle Mannschaft in Sachen Mentalität ein "hoffnungsloser Fall" sei, antwortete Michael Zorc auf der Pressekonferenz am Donnerstag scharf.

Mit der Kritik in Leverkusen habe man sich nur auf das Spiel und genauer nur auf eine Phase von 35 Minuten in der ersten Halbzeit bezogen.

"Wir können es auch demnächst ganz sein lassen mit der Kritik nach dem Spiel, wenn es am Ende so ausufert", meinte Zorc patzig.

Sein Hinrundenfazit fiel allerdings auch getrübt aus: "Wir sind alle der Meinung, dass wir in Champions League und DFB-Pokal unsere Leistung gebracht haben - und dass wir in der Liga einige Punkte unseren Vorstellungen hinterherhinken."

Trainer Edin Terzic hatte nach der Niederlage in Leverkusen gesagt, Qualität sei "immer das Ergebnis von Talent plus Mentalität" – und in Leverkusen habe man sich "zu viel auf unser Talent verlassen".

Am Donnerstag stellte auch Terzic klar: "Die Kritik hat sich in erster Linie auf das Auftreten in der ersten Halbzeit bezogen." Die Mannschaft habe in der zweiten Halbzeit schon eine gute Reaktion gezeigt.