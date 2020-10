Die TSG verlor jedoch schnell an Schwung und die Partie plätscherte vor sich hin, ehe ab der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit Dortmund immer besser ins Spiel kam. In der 35. Minute vergab der BVB dann den ersten Hochkaräter zur Führung. Giovanni Reina scheiterte jedoch an Robert Skov, der in höchster Not auf der Linie klärte. Nur zwei Minuten später scheiterte Thomas Meunier nach einer Ecke per Kopf an der Querlatte (37.).