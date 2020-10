Der Satz ist legendär, weil er - durchaus selbstbewusst vorgetragen - eben nicht in die Tat umgesetzt werden konnte. Am Ende der Saison gingen alle drei. Seitdem hält man sich beim BVB mit solchen mündlichen Versicherung zurück. Im Endeffekt bringen sie sowieso nichts als Diskussionen.

Beim Bundesliga-Vizemeister ist man sich ohnehin darüber bewusst, ein Verkäufer-Klub auf höchstem Niveau zu sein. Das gehört seit einigen Jahren fest zum Geschäftsmodel der Borussia. Watzke wird auch deshalb in dieser Saison keinen vergleichbaren Satz zu Protokoll geben.

Dabei haben die Dortmunder jede Menge Tafelsilber in den eigenen Reihen. Besonders die herausragenden Jungstars Giovanni Reyna, Erling Haaland und Jadon Sancho sind heiß begehrt. Wie hoch ist also das Risiko, das Trio in naher Zukunft aufbrechen zu müssen?