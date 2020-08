Als heißester Kandidat gilt die AS Monaco mit Trainer Niko Kovac. Medienberichten zufolge soll es Gespräche zwischen dem Verein an der Côte d'Azur und dem WM-Held von 2014 gegeben haben.

Vor seiner Verabschiedung am letzten Bundesliga-Spieltag in Dortmund absolvierte Götze von 2010 bis 2013 und von 2016 bis 2020 insgesamt 219 Spiele für den BVB und war dabei an 106 Treffern beteiligt. In der abgelaufenen Saison kam er jedoch nur noch auf 21 Einsätze, in der Startelf stand er nur sechs Mal. In diesem Sommer trennten sich daraufhin die Wege.