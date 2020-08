Erfolg ist im Profifußball wichtig, aber extrem kurzlebig. Das galt schon immer, in diesem Jahr jedoch besonders. Und ganz besonders für den FC Bayern.

26/08/2020 AM 16:47

Schon am 11. September steigen die Bayern nach einem kurzen Power-Urlaub für den Großteil des Kaders wieder voll ins Training ein. Wenige Tage später eröffnet man die neue Spielzeit - auf eigenen Wunsch hin - mit einem Heimspiel gegen Schalke 04.

Auch deshalb ging der Blick der Verantwortlichen schon in der Stunde des Triumphs von Lissabon nach vorne. Während die aktuelle Mannschaft noch den Sieg über Paris Saint-Germain begoss, dachte besonders Hans-Dieter Flick an das neue Team. Und das durchaus sorgenvoll.

In einem Interview mit der "Zeit" betonte der Trainer: "Wenn ich mit diesem Kader weiterarbeiten könnte, das wäre schön. Aber das ist nun mal nicht der Fall." Schon oft hatte er in den vergangenen Wochen auf einen möglichen Aderlass hingewiesen.

"Ich habe keine Angst vor dem, was kommt", sagte der 55-Jährige nun. Seine Mannschaft werde jedoch "einige Spieler verlieren, die enorme Qualitäten haben", betonte Flick, "das müssen wir auffangen."

Bis zu sieben Triple-Sieger könnten den FC Bayern in der aktuell laufenden Wechselperiode verlassen. Zu viel für den - ohnehin kleinen - Kader.

Doppel-Triple-Sieger Javi Martinez hat keine Zukunft mehr an der Säbener Straße. Er sucht nach einem geeigneten Klub, der die von Bayern geforderten zehn Millionen Euro auf den Tisch legt.

Auch bei Jérôme Boateng stellt sich die Situation ähnlich dar. Kommt ein annehmbares Angebot, würde der Verein dem Ex-Nationalspieler keine Steine in den Weg legen. Flick möchte auf lange Sicht mit Niklas Süle und David Alaba - der kurz vor einer Vertragsverlängerung steht - in der Innenverteidigung agieren.

Der Coach hätte gern noch einen Rechtsverteidiger im Team. Auch einen Außenstürmer wünscht er sich. Diese Forderung dürfte bei einem eventuellen Abschied Perisics an Dringlichkeit gewinnen.

Vorstandsboss Rummenigge ist in dieser Sache nicht unbedingt Flicks Meinung. "Auch für den Trainer gilt: 'Wünsch dir was' können wir uns in Zeiten von Corona finanziell nicht leisten", sagte er der "AZ".