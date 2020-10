Ohne die nach wie vor erkrankten Roman Bürki und Jadon Sancho, dafür aber mit Kapitän Marco Reus in der Startelf fand der BVB in der Anfangsphase der Partie kaum Antworten auf das konsequente Freiburger Angriffspressing.

Bei strömendem Regen blieben Torraumszenen auf beiden Seiten lange Zeit absolute Mangelware, sodass ein Distanzschuss von Jude Bellingham nach 28 Minuten als erster ernstzunehmender Abschluss in die Statistik einging (28.).

Dortmunds Führung nur drei Minuten später fiel daher fast ohne Ankündigung. Reus eroberte den Ball 30 Meter vor dem Tor zunächst gegen Nicolas Höfler. Giovanni Reyna übernahm den Ball und bediente den einlaufenden Erling Haaland mit einem maßgenauen Pass in den Strafraum. Aus sieben Metern ließ der Norweger Gästekeeper Florian Müller mit einem flachen Abschluss in die rechte Ecke keine Abwehrchance (31.).

Freiburg wirkte nach dem Gegentreffer angeschlagen und durfte sich glücklich schätzen, mit nur einem Gegentreffer in die Pause zu kommen. Der spielfreudige Reyna (34.), Haaland (36.) sowie Abwehrchef Hummels (38.) vergaben weitere gute Möglichkeiten auf den zweiten Treffer.

Nach dem Seitenwechsel machte die Favre-Elf nahtlos weiter und nutzte dieses Mal gleich die erste sich bietende Gelegenheit. Eine Ecke von Reyna landete beim sträflich allein gelassenen Emre Can, der aus neun Metern aus dem Stand hoch in die rechte Ecke zum 2:0 einköpfte (47.).

Freiburg fand zu keinem Zeitpunkt in die Partie und lud den BVB obendrein weiter zum Toreschießen ein. Einen ungenauen Pass auf Keven Schlotterbeck fing der überragende Reyna ab, lief noch ein paar Schritte und bediente Haaland genau im richtigen Moment. Wie schon beim 1:0 blieb der Norweger ganz cool und traf an Müller vorbei hoch in die Tormitte (66.).