Die Bielefelder bekamen in der Folge mehr Ordnung in ihr Spiel, während sich der BVB einige Unkonzentriertheiten und Ballverluste leistete. So musste auch Hitz bei einem Schuss von Fabian Kunze (12.) erstmals eingreifen.

Zehn Minuten später erhöhte Sancho nach einem Foul von Amos Pieper an Reus per Elfmeter. Der englische Jungstar beendete damit eine schwarze Serie: In der Liga hatte der BVB zuletzt drei Elfmeter in Folge verschossen.