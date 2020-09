Beim BVB kehrte Raphael Guerreiro nach überstandener Verletzung wieder in die Dortmunder Startformation zurück, ansonsten vertraute Trainer Lucien Favre der siegreichen Elf vom Bundesligaauftakt gegen Gladbach.

Die Gäste aus Dortmund übernahmen wie erwartet von Beginn an die Kontrolle gegen tief stehende Augsburger und gaben durch Jude Belingham (3.), Axel Witsel (6.) und Jadon Sancho nach gutem Doppelpass mit Erling Haaland (10.) erste Duftmarken ab.

Vom FC Augsburg kam bis dato nochmal deutlich wenige in der Offensive und dennoch gingen die Fuggerstädter nach 40 Minuten etwas überraschend in Führung. Felix Uduokhai durfte nach einem Freistoß von Daniel Caligiuri beinahe unbehelligt aus drei Metern einköpfen (40.).

Auch nach dem Seitenwechsel übernahm der BVB zwar die Initiative, das Tor aber machten erneut die Hausherren. Nach einem Traumpass von Florian Niederlechner blieb Caligiuri im Laufduell mit Thomas Meunier standhaft und traf an Roman Bürki vorbei in die linke Ecke (54.).

Erst in der Schlussphase - als der BVB alles nach vorne warf - sprangen noch gute Gelegenheiten durch den mittlerweile als Stürmer spielenden Mats Hummels (85.) und den ansonsten blassen Haaland heraus (89.).. In beiden Fällen fanden die BVB-Profis ihren Meister in FCA-Torwart Rafael Gikiewicz.