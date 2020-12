Der Gladbacher Christoph Kramer hatte bereits zuvor jede Absicht von sich gewiesen, zuvor war die Szene in den Sozialen Medien kontrovers diskutiert worden.

"Natürlich habe ich ihn nicht angespuckt! Mal abgesehen davon, dass mir so eine Aktion jetzt nicht so wirklich in den Sinn kommen würde und abgesehen davon, dass ich den Sebastian Rode auch ganz gerne mag, einfach nein", sagte Kramer der "Bild"-Zeitung.