Seit Monaten sorgt der mögliche Abschied von David Alaba beim FC Bayern für Schlagzeilen. Wie die "Daily Mail" vor einigen Tagen berichtete, will David Alabas Berater Pini Zahavi im Januar in Verhandlungen mit dem FC Chelsea treten. Auch die spanische "AS" schrieb am Montag, dass sich die Blues im Alaba-Poker in der Pole Position befinden würden.