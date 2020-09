"Verrücktheiten, wie er (Alaba-Berater Pini Zahavi, Anm. d. Red.) das vielleicht aus anderen Klubs kennt, werden wir nicht machen. Und schon gar nicht in einer Zeit, in der Umsätze und Gewinne einbrechen, im Fußball wie überall im Wirtschaftsleben", äußerte der 43-Jährige im Hinblick auf die Vorstellungen des Beraters: "Zahavi denkt in anderen Dimensionen, das kann er, aber da werden wir ihm nicht folgen."