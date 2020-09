Derzeit sehe er allerdings "keinen Verein akut bedroht" und in existenzieller Gefahr, so Seifert weiter. Bereits das Lizenzierungsverfahren für die am 18. September startende Spielzeit 2020/21 war im Zuge der Coronakrise entschärft worden. Finanzielle Kriterien waren damals nur bedingt berücksichtigt worden, lediglich sportliche, rechtliche, personell-administrative, infrastrukturelle und medientechnische Kriterien waren gemäß DFL-Lizenzierungsordnung überprüft worden.