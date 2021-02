39 Punkte nach 21 Spielen, nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison und zuletzt mit 16 von 18 möglichen Punkten – Eintracht Frankfurt geht mit breiter Brust ins Spitzenspiel gegen den FC Bayern.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart in dem aus der letzten Saison bekannten 3-4-1-2 hat Hütter sein System etwas modifiziert. Statt einem klaren Zehner und zwei Stürmern gibt es nun zwei Zehner hinter der Sturmspitze André Silva.

Dabei kracht es auch mal: Frankfurt sammelt die meisten Gelben Karten (50) und foult am zweithäufigsten (14,3 Fouls pro Spiel, nur Hertha "toppt" dies mit 15,3). Die Eintracht ist jedoch keine Tretertruppe, sondern schlichtweg hart im Zweikampf – und gewinnt dabei auch sehr viele Bälle.

So konnte beispielsweise kein Spieler in der Bundesliga bislang mehr erfolgreiche Tacklings anbringen als Martin Hinteregger: 56 Mal hat der Österreicher bereits einen Gegner fair vom Ball getrennt.

Auch Hintereggers Nebenleute Evans N´Dicka und Tuta überzeugen in Frankfurts Defensivverbund. Die beiden 21-Jährigen bringen gutes Tempo mit und setzen ihre Körper geschickt ein.

Weil sie für Innenverteidiger recht schnell sind, fällt ihnen das Durchschieben auf die Flügel auch leichter – in anderen Teams sieht man oftmals langsamere Innenverteidiger, die sich nicht trauen, Gegner auf den Außenbahnen zu attackieren, wenn der Vordermann weiter vorne Druck gemacht hat und überspielt worden ist.

Doch nicht nur in der Defensive ist die Dreierkette ein wichtiger Faktor. Auch im Spielaufbau tragen N´Dicka, Hinteregger und Tuta viel zum Erfolg der Eintracht bei. Sie stehen in der Regel sehr breit aufgefächert.

Hinteregger verteilt die Bälle aus dem Zentrum mit einer guten Passschärfe. Er spielt Tuta und N´Dicka nicht direkt an, sondern wenn möglich immer in die Vorwärtsbewegung.

Die äußeren Innenverteidiger dribbeln dann oftmals ins Mittelfeld an und stellen den Gegner vor die Entscheidung, wer aus dem Mittelfeld nun attackiert: Kommt der Flügelspieler raus, werden Filip Kostic (links) oder Erik Durm (rechts) anspielbar.

Sowohl Kostic als auch Durm haben ihre Stärken in den Situationen, in denen sie mit Anlauf in einen großen Raum starten können. Mit präzisen, scharf gespielten Flanken sorgen sie für große Gefahr.