Der Ärger mit Corona und der AfD hatten den Trainer von Bayern München sichtlich geschafft, doch am meisten schmerzte ihn das Aus für Corentin Tolisso.

Flick gehen zum Start in die entscheidende Saisonphase mit dem kniffligen Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag ( 15:30 Uhr im Liveticker ) die Spieler aus.

"Es werden immer weniger, es ist eine Herausforderung für uns alle", klagte Flick. Tolisso ist nach einem Sehnenriss im linken Oberschenkel bereits operiert worden , mit ihm fehlen den Münchnern am Wochenende und wohl auch noch am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom ( ab 21:00 Uhr im Liveticker ) sieben Profis.

"Es ist sehr wichtig, dass wir diese Phase jetzt überstehen", betonte Flick. Entscheidend sei dafür, dass diejenigen, die nicht von Corona oder Verletzungen außer Gefecht gesetzt werden, "100 Prozent Leistung einbringen. Dann haben wir genügend Qualität, um auch in Frankfurt bestehen zu können."

Doch die Eintracht ist die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga und als einziger Klub 2021 noch ungeschlagen. "Für solche Spiele spielen wir Fußball", sagte Flick und schwärmte von den Hessen. Von der "sensationellen Arbeit", die Sportvorstand Fredi Bobic und Trainer Adi Hütter dort leisteten. Vom "sehr aggressiven Fußball" der Eintracht. Von Stürmer Andre Silva, von Filip Kostic, "einem der besten Assistgeber in Europa", oder von Martin Hinteregger.

Und seine Bayern? Haben jede Menge Sorgen und Ärger. Der Streit mit SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wurde in einem "sehr guten, sehr interessanten Gespräch" (Flick) gerade erst ausgeräumt, da erlebt der Coach den nächsten mit einem Politiker. Weil er sich vom AfD-Bundestagsabgeordneten Johannes Huber in der Causa Lauterbach sinnentstellt zitiert fühlt, hat er rechtliche Schritte eingeleitet. "Ich möchte mit dieser Partei nicht in Verbindung gebracht werden. Das sind nicht meine Überzeugungen, nicht meine Werte", stellte er klar.