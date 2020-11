"Wenn du Robert Lewandowski hast, macht es keinen Sinn, Haaland dazuzuholen und ihn erst einmal auf die Warteposition zu schieben", sagte Rummenigge in einem Doppel-Interview mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

"Ich glaube auch, dass Robert dem FC Bayern noch lange erhalten bleibt", fügte der 65-Jährige hinzu. "Er arbeitet so professionell an seinem Körper wie kein Zweiter auf dieser Welt. Ich denke, er wird seine Karriere in München beenden."