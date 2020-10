Favre selbst hätte gegen Zenit am liebsten noch einmal selbst die Fußballschuhe geschnürt. "Wir hätten da intelligenter spielen müssen, cleverer spielen müssen", sagte der 62-jährige Coach nach dem mühsamen ersten Sieg in der Champions League gegen die Russen: "Ich war früher selbst Mittelfeldspieler, ich weiß, wie das ist."

Die in Rom noch so wacklige BVB-Abwehr wurde sowohl am verregneten Mittwochabend als auch zuvor im Derby gegen Schalke 04 (3:0) nicht geprüft. "Wieder keinen Torschuss zugelassen, wieder zu Null - alles in Ordnung", sagte Zorc: "Das wird nicht in die Fußballgeschichte eingehen, aber die drei Punkte nehmen wir gerne."