"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lasse Günther ein deutsches Toptalent für den FCA gewinnen konnten, das von zahlreichen europäischen Spitzenklubs umworben wurde. Wir trauen ihm den sofortigen Schritt in unsere Bundesliga-Mannschaft zu und wollen in der neuen Saison weiter an seiner Entwicklung arbeiten", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Zudem kam Günther in der abgelaufenen Saison fünfmal in der 3. Liga in der Reserve des deutschen Meisters zum Einsatz.

(SID)

