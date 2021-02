Pavard verpasst damit das Auswärtsspiel am Samstag ( 15:30 Uhr im Liveticker ) bei Eintracht Frankfurt und das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom drei Tage darauf.

Aussprache am Donnerstag: Flick trifft sich mit Lauterbach

Müller wurde in der vergangenen Woche während der Klub-WM in Katar positiv getestet. Dort erzielte Pavard im Finale den einzigen Treffer gegen Tigres UANL aus Mexiko. Am Montag gegen Arminia Bielefeld (3:3) kam Pavard nicht zum Einsatz.