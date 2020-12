Mit Leroy Sané hat der FC Bayern im Sommer einen großen Wurf auf dem Transfermarkt gelandet und sich damit prominent auf dem Flügel verstärkt. Mit Douglas Costa wurde zudem ein guter Back-up mit Münchner Stallgeruch verpflichtet.

Da Serge Gnabry darüber hinaus eine überragende Triple-Saison gespielt hatte, sollte es dadurch vor allem für Kingsley Coman schwerer werden, auf Spielzeit zu kommen, prognostizierten einige. Doch es kam ganz anders.

Bereits beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon machte sich der Franzose durch das entscheidende Tor zum Titel (1:0 gegen Paris Saint-Germain) unsterblich. Nach der kurzen Sommerpause knüpfte er nahtlos an jene Auftritte an.

Egal ob auf Rechts oder auf seiner bevorzugten linken Seite, Coman wusste bislang stets zu überzeugen und zeigte vor allem das, was ihm in den vergangenen Jahren noch in seinem Repertoire fehlte: dauerhafte Torgefahr.

Kingsley Coman Fotocredit: Getty Images

Hansi Flick: Coman "der Maßstab für alle"

So ist auch Bayern-Trainer Hansi Flick voll des Lobes für seinen Schützling. Auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) schwärmte der Zweitplatzierte der FIFA-Welttrainerwahl auf Eurosport-Nachfrage: "Allein wenn man nur die Scorerpunkte hernimmt, ist Kingsley Coman natürlich der Maßstab für alle."

In der Tat kann Coman in dieser Saison nach nur 14 Spielen bereits fünf Tore und neun Vorlagen vorweisen. Zum Vergleich: In seiner bis dato zahlentechnisch besten Spielzeit bei den Bayern kam er am Ende auf 18 Torbeteiligungen. Durch diese Auftritte beförderte sich der 24-Jährige in der Bayern-internen Hackordnung auf den Außenpositionen klar auf die Pole Position. Flick spricht in diesem Zusammenhang von Coman und "den anderen drei".

Denn während der "King" leistungsmäßig klar ganz oben thront, zeigten die übrigen Außenbahnspieler dahinter bislang eher wechselhafte Leistungen. "Ich glaube bei den anderen drei, Douglas Costa, Serge Gnabry und auch Leroy Sané, ist immer noch Luft nach oben", erklärte der Bayern-Coach.

"Verschiedene Gründe" für Gnabrys und Sanés Formschwäche

Gerade in den letzten Wochen wurde dieser Unterschied überdeutlich. Allein in den letzten fünf Spielen war Coman an acht Toren (zwei Treffer, sechs Assists) direkt beteiligt. Gnabry, Costa und Sané kommen im gleichen Zeitraum zusammen gerade einmal auf zwei Scorerpunkte.

Woran es genau hapert, wollte Flick nicht verraten. "Es gibt verschiedene Gründe. Die muss ich jetzt hier nicht erörtern", sagte der 55-Jährige. Dabei lief es zum Saisonstart gegen Schalke 04 für Gnabry und Sané noch rund. Beim 8:0-Sieg erzielte Gnabry drei Treffer, Sané steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. Gnabry scheinen nach der anstrengenden Vorsaison, in der er in 46 Pflichtspielen auf dem Platz stand, sowie der kurzen Sommerpause zum Jahresende etwas die Luft auszugehen.

Seit November war der gebürtige Stuttgarter nur noch beim bedeutungslosen Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau an einem Tor beteiligt. Die stete Torgefahr, die ihn in der vergangenen Saison noch ausgezeichnet hatte, ist ein Stück weit auf der Strecke geblieben.

Serge Gnabry (links) wird gegen RB Leipzig für Leroy Sané eingewechselt Fotocredit: Getty Images

Flick will Sané Zeit lassen

Ähnlich verhält es sich bei Sané, der zu ineffektiv agiert. Auch gegen Wolfsburg ließ der Neuzugang wieder eine große Chance liegen. Nachdem er im letzten Jahr mit einem Kreuzbandriss ausgefallen war, ist er noch auf der Suche nach dem Spielrhythmus. "Er bekommt die Zeit", ließ Flick nach dem Wolfsburg-Spiel verlauten.

Stattdessen appelliert Flick an den Ehrgeiz seiner beiden Stars und hofft, "dass sie gegen Leverkusen an die 100 Prozent kommen. Das würde uns enorm weiterhelfen." Einen Hinweis auf die Besetzung der Außenbahnen für die Partie gegen Leverkusen wollte Flick nicht geben.

Vielleicht hilft Flick ja noch das Abschlusstraining am Freitag bei seiner Entscheidung, wem aus Gnabry, Sané und Costa er für die Partie gegen den Tabellenführer neben Überflieger Coman das Vertrauen schenkt.

