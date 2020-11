Ob von der Alaba-Seite noch etwas kommt, ist derzeit noch offen, vor allem, weil das Lager des Österreichers mit dem Umgang der Bayern nicht gerade glücklich sind. So hat sich auch Alabas Vater George zu der Situation geäußert und über die Gefühlslage seines Sohns gesprochen. Der 28-Jährige sei "so enttäuscht und verletzt, weil so viele falsche Dinge in der Öffentlichkeit transportiert werden", sagte George Alaba der Nachrichtenagentur "APA".