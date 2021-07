Es könnte ein Deal sein, der allen Seiten hilft. Der FC Barcelona steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hat auf der Position rechts hinten ein Überangebot.

Bei Bayern wünscht sich Neu-Trainer Julian Nagelsmann laut "Sport Bild" einen weiteren Rechtsverteidiger mit Stärken in der Vorwärtsbewegung. Da der deutsche Rekordmeister keine Unsummen auf dem Transfermarkt ausgeben möchte, wie Sportvorstand Salihamidzic kürzlich bestätigte, ("Wegen Corona haben wir in diesem Sommer klare wirtschaftliche Limits und können uns auch nur innerhalb dieser Limits bewegen") und Barça für einen Verbleib von Superstar Lionel Messi dem Vernehmen nach Gehälter einsparen muss, könnte eine Leihe das Mittel der Wahl sein.

Der 20-jährige Dest wechselte erst vor der vergangenen Saison von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona und absolvierte vergangene Spielzeit 30 Partien in La Liga (zwei Tore, eine Vorlage), dazu kamen sieben Spiele in der Champions League (ein Tor) und drei Spiele im Pokal. Der US-Amerikaner wurde bereits im vergangenen Sommer mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Sergi Roberto ist ein Barça-Eigengewächs. Der 29-Jährige kam vergangene Saison auf 15 Spiele in der Liga, (ein Tor, zwei Vorlagen), drei Partien in der Champions League und zwei Spiele im Copa del Rey.

Der 22-jährige Brasilianer Emerson kehrte erst Anfang Juli von einer Leihe an Betis Sevilla zurück. Dort absolvierte er vergangene Saison 34 Ligaspiele (ein Tor, vier Vorlagen) und vier Pokalspiele (ein Tor).

