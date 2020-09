Der FC Bayern München ist nur 26 Tage nach dem Triumph in der Champions League mit einer 8:0-Gala über den FC Schalke 04 in die Bundesliga-Saison 2020/21 gestartet. Dabei wirbelten Neuzugang Leroy Sané, Serge Gnabry, Robert Lewandowski und Co. teilweise wie im Training. Die Bundesliga-Konkurrenz haben die Münchner mit dieser Leistung jedenfalls gleich mal richtig eingeschüchtert.

Gnabry ragte als Dreifachtorschütze (4./47./59.) heraus, aber auch Sané trug sich gegen seinen Ex-Klub in die Torschützenliste ein (71.) und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Lewandowski traf vom Punkt (31., Foulelfmeter) und leistete zudem mit einem "Rabona" die sehenswerteste Vorlage des Tages zum 6:0 von Thomas Müller (69.). Leon Goretza traf auch (19.). Der eingewechselte Jamal Musiala (17) ist außerdem nun jüngster Bayern-Torschütze überhaupt in einem Pflichtspiel.

Die Schalker setzten dagegen ihren desolaten Lauf aus der Rückrunde der Vorsaison fort.

Die Stimmen zum Spiel:

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) über ...

... den gelungenen Saisonstart: "Wir haben jetzt das erste Spiel, machen wir mal ganz langsam hier. Wir haben es bravourös gelöst, hätten aber in der ersten Halbzeit zwei, drei, vielleicht vier Tore mehr machen müssen. Aber es war wichtig zu zeigen, dass wir auch in dieser Saison auf dem richtigen Weg sind. Die Richtung gefällt mir sehr. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Das ist jetzt ein Maßstab für beide (Serge Gnabry und Leroy Sané, d.Red.) und die ganze Mannschaft."

... das Debüt von Leroy Sané mit einem Tor und zwei Vorlagen: "Es ist schön zu sehen, wie er schon in unser Spiel integriert wurde. Er hat gezeigt, was für eine Stärke er hat. Ich freue mich auch, dass er gleich ein Tor gemacht hat. Er hat aber auch vorbereitet. Das ist eine Sache, die ich immer gerne sehe, weil das Team im Vordergrund steht. Ich bin mit ihm sehr zufrieden."

David Wagner (Trainer FC Schalke 04) über ...

... den gründlich misslungenen Saisonstart: "Das war schlecht. Wir haben nicht gut gespielt, Bayern war herausragend. Wir müssen uns jetzt schütteln, diese herbe Niederlage hinnehmen und gegen Bremen die Reaktion zeigen, die wir selber von uns erwarten. Was wahnsinnig ärgerlich ist: Dass wir nach dem vierten, fünften Tor weiter nach vorne spielen wollten, das war naiv."

Leroy Sané (FC Bayern München) über ...

... sein Bayern-Debüt: "Es hat sich sehr gut angefühlt, endlich in der Allianz Arena mit den Jungs Fußball zu spielen. (...) Ich hatte vorher schon ein gutes Gefühl. Das sind alles super Jungs. Ich habe mit vielen bereits in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Ich fühle mich heute einfach komplett wohl und deshalb wusste ich schon, dass es gut klappen wird. (...) Ich will Vollgas geben. Ich bin noch nicht ganz bei hundert Prozent, aber ich will immer meinen Input dazu geben, das Spiel einfach zu machen und zu gewinnen."

... den Hunger im Team: "Alle waren so hungrig und haben sich so auf den Neustart gefreut. Wir wollten einfach nur attackieren und Vollgas geben. (...) Man kann sehen: Die Mannschaft war im letzten Jahr schon sehr, sehr top und ist immer noch hungrig, obwohl sie das Triple gewonnen hat. So ein Auftakt ist natürlich super. (...) Wir haben nichts anbrennen lassen."

... sein Ex-Team: "Ich war eine lange Zeit auf Schalke. So eine Niederlage zu Saisonstart ist natürlich schon schwer, wenn es gerade drunter und drüber geht. Das tut mir schon ein wenig leid."

Thomas Müller (FC Bayern München) über ...

... das 8:0 und Sanés Beitrag: "Ganz so hoch hätte ich das heute nicht eingeschätzt. Ich habe den Gegner auch ein bisschen anders erwartet. Wir wollten unbedingt zeigen, dass wir uns nicht im Urlaubsmodus befinden. Außerdem wollten wir Leroy einen guten Start möglich machen. Wir haben ihn aber auch gleich gefordert und ihm klar gemacht, dass er, wenn er in diese unglaublich engagierte Truppe reinkommt, sich auch von Anfang an zeigen, seine Aktionen fordern muss und nicht einfach drauf warten kann. Wie wir die Jungs vorne einbinden konnten, war wirklich top. (...) Wir waren absolut da."

... die Schalker Ausrichtung: "Wir lassen die Kirche im Dorf. Ich rede nicht oft über den Gegner, aber der hat's heute auch wirklich nicht gut gemacht. Ich war selbst oft überrascht, wie einfach der Pass von der Sechs oder den Innenverteidigern in gefährliche Räume möglich war. Die Schalker haben mit einer Mannschaft gespielt, die aus meiner Sicht sehr spielstark sein kann - sehr gute Fußballer von A bis Z. Aber die Viererkette gegen unsere Außenstürmer mit der Höhe spielen zu lassen ... Ich weiß nicht. Das ist nicht so gut aufgegangen."

Oliver Kahn (Vorstand FC Bayern München) über ...

... das Ergebnis: "Ich bin nicht ganz unzufrieden. (schmunzelt) Es ist schon erstaunlich, wie die Mannschaft gleich angeknüpft hat an die Leistungen der vergangenen Saison. Man darf nicht vergessen: Wir hatten eine sehr, sehr kurze Vorbereitung, gerade mal 14 Tage. Dass die Mannschaft dann schon wieder zu so einer Leistung fähig ist, ist schon aller Ehren wert. (...) Die Jungs haben einfach Spaß und Freude an diesem Spiel. Sie haben Spaß daran, sich auch immer wieder zu verbessern, noch eine Schippe draufzulegen."

... neue Reize: "Dass Sané heute sein Debüt gegeben hat, führt natürlich auch ein bisschen zu Bewegung innerhalb der Mannschaft. Sané möchte zeigen, dass er von Anfang an da ist. Das sind so ein paar Faktoren, die bedingen, dass dann auch so ein Spiel zustande kommen."

... neue Spieler: "Natürlich machen wir uns Gedanken. Es sind unglaublich viele Spiele, die auf uns zukommen werden in dieser Saison, unglaublich getaktet. Da brauchen wir einen großen Kader. Wir werden in aller Ruhe weitere Überlegungen anstellen. Wir sind im Austausch mit Hansi Flick. Nur eins darf man auch nicht vergessen, das hat man heute auch wieder gesehen: Wir haben auch gute junge Spieler in der Hinterhand, vielversprechende Leute. Man muss nicht immer gleich von Neuverpflichtungen reden, sondern auch mal schauen, was wir noch so in der Hinterhand haben. Und ich glaube, das ist auch vielversprechend."

... die stockenden Vertragsverhandlung mit David Alaba: "Wir sind gut beraten, Ruhe zu bewahren. Wir sind weiter mit ihm im Austausch. Er weiß, wie sehr wir ihn als Mensch und Spieler schätzen. Aber man darf auch nicht vergessen: Wir leben nicht mehr in der Fußballwelt vor Corona. Da gilt es, auch die wirtschaftliche Seite zu bedenken."

... die Meisterschaft: "8:0 ist schon mal ein optimaler Start. Aber wir sind gut beraten, den Ball flach zu halten. Borussia Dortmund hat sich gut verstärkt, hat eine starke Mannschaft. Auch Leipzig wird nicht nachlassen. Vielleicht gibt es auch noch eine Überraschungsmannschaft, die oben angreifen kann. Es ist nicht so, dass bei uns Selbstzufriedenheit einkehrt. Diese Mannschaft hat einfach immer das große Ziel, nochmal einen oben drauf zu setzen und auch das neunte Mal in Folge Meister zu werden. Das hört sich unglaublich an, ist aber auch ein Ziel. Juventus Turin hat's schon geschafft. Wir werden bestimmt nicht nachlassen."

Benjamin Stambouli (FC Schalke 04) über ...

... die Klatsche zum Saisonstart: "Sie sind aktuell vielleicht die beste Mannschaft der Welt, aber dennoch schmerzt dieses Ergebnis enorm. (...) Wir müssen lernen, uns taktisch anders zu verhalten. Das ist auch eine Erfahrung, die wir mitnehmen können. So ein Ergebnis zu schlucken, ist immer schwer. Trotzdem müssen wir nach vorne gucken. Wir spielen Fußball, um zu siegen und um Spaß zu haben. Heute war kein Spaß. Das war kein gutes Ergebnis. Aber wir müssen das akzeptieren und im nächsten Training wieder Vollgas geben."

... die Lehren: "Es ist immer schwer, so aus einer Partie zu gehen. Ich habe dennoch Hoffnung, weil wir nie aufgegeben haben. Wir müssen die ganze Vorbereitung betrachten und dies war nur unser erstes Pflichtspiel. Wenn man gegen so eine Mannschaft spielt, wird jeder Fehler mit einem Tor bestraft. Aber wir werden nicht jede Woche gegen so eine Truppe antreten müssen. Ich habe die große Hoffnung, dass wir in dieser Saison etwas wiedergutmachen können."

Bastian Oczipka (FC Schalke 04) über ...

... das Ergebnis: "8:0 - das ist natürlich ein ganz bitterer Auftakt. Dass es schwer wird gegen den Triple-Sieger zu bestehen, war klar, allerdings ist das Ergebnis scheiße – das muss man so sagen. Etwas anderes fällt mir jetzt nach dem Spiel auch nicht ein."

... die Lehren: "Unmittelbar nach dem Spiel sind wir alle bedient und enttäuscht, keine Frage. Der Trainer hat gerade angesprochen, dass es direkt weitergeht gegen Bremen nächste Woche und dass das eher unser Maßstab ist. Wir haben von Bayern heute die Grenzen aufgezeigt bekommen, das ist einfach Fakt."

"ZDF"-Experte Per Mertesacker über ...

... Lewandowskis "Rabona-Vorlage zum 6:0: "Ich hätte mir wahrscheinlich Fuß oder Knie ausgerenkt, deswegen hab' ich das lieber gelassen."

Quellen: ZDF / DAZN

