Tabellenführung in der Bundesliga, Achtelfinale in der Champions-League und die zweite Runde im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel. Auf dem Papier sieht es danach aus, als wäre der FC Bayern auf bestem Wege, in dieser Saison wieder einige Titel einzuheimsen.

Doch in Wirklichkeit steckt der Rekordmeister in den letzten Spielen in einer kleinen Formkrise. Achtmal in Folge gerieten die Bayern in der Bundesliga in Rückstand, ehe man gegen Borussia Mönchengladbach sogar eine 2:0-Führung verspielte. Bis auf das Gladbach-Spiel konnten die Münchner die Ergebnisse zumeist noch drehen. Doch die Aufholjagden kosteten Kraft und sie erweckten den Eindruck, dass das Starensemble nicht mehr so unschlagbar ist wie noch in der vergangenen Saison.