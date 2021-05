Publiziert 21/05/2021 Am 12:45 GMT | Update 21/05/2021 Am 13:31 GMT

Sowohl Alaba als auch Boateng und Martínez "haben große Erinnerungen und Emotionen mit dem FC Bayern", unterstrich Flick. "Wir allen haben es genossen, für diesen Verein zu arbeiten. Ich habe aber noch kein Gefühl, wie es morgen wird. Ich lasse es auf mich zukommen."

Man wolle gegen Augsburg die "Qualität unter Beweis stellen und versuchen ein tolles Spiel abzuliefern", so der Bayern-Coach.

"Stefan Reuter war lange mein Zimmerkollege beim FCB. Ich freue mich, dass er bei meinem letzten Spiel auf der anderen Seite. Ein bayerisches Derby zum Abschied ist schon schön."

Flick, der rund 19 Monate beim deutschen Rekordmeister im Amt war, geht der mit sagenhaften Bilanz von sieben Titeln - und wird mit großer Wahrscheinlichkeit Joachim Löw als Bundestrainer nachfolgen.

Bundestrainer Flick? Gespräche laufen

"Ich habe mit dem DFB gesprochen und jeder weiß, wie ich zur Nationalmannschaft stehe", sagte Flick, "aber es ist auch so, dass immer wieder Dinge geregelt werden müssen, da geht's um Kleinigkeiten."

Wenn alles soweit sei, könne man "die Dinge auch schnell verkünden". Zu möglichen anderen Anfragen wollte er sich vor dem Derby gegen Augsburg "wie immer" nicht äußern.

Flick: "Brauche keine ewige Auszeit"

Er freue sich aber darauf, "dass was Neues kommt", betonte Flick: "Das Leben ist immer im Fluss, es ist nicht so, dass ich etwas nachtrauere."

Auch dem Urlaub blicke er mit Vorfreude entgegen, "aber ich bin nicht so kaputt, dass ich ewig eine Auszeit brauche, überhaupt nicht, Nullkommanull". Sein erstes Länderspiel als Bundestrainer könnte Flick am 5. September in der WM-Qualifikation gegen Armenien bestreiten.

