Den Abschied von Hermann Gerland (66) zum Saisonende bedauert Maier sehr. "Was man mit Hermann Gerland gemacht hat, ist ein Hammer. Er hat für den FC Bayern alles getan, was nur möglich war und was in seiner Kraft stand", sagte der Weltmeister von 1974:

"Er hat den Nachwuchs gefördert und jahrelang bei den Profis sein Bestes gegeben. Im Verein wurden so viele neue Jobs geschaffen, aber dass man für so einen Mann keinen Posten findet, ist unverständlich", so der 77-Jährige.

Gerlands Vertrag lief noch bis 2022, er gilt als Entdecker von Stars wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mats Hummels oder David Alaba.

Nach über 20 Jahren endet nun die Ära Gerland beim Rekordmeister, wenn der 33-jährige Nagelsmann seinen Dienst antritt.

(SID)

