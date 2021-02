"Das ist aktuell zu wenig für die Bevölkerung", führte der Bayern-Coach in einer virtuellen Medienrunde vor dem Heimspiel am Montag gegen Arminia Bielefeld (20:30 Uhr im Liveticker) aus.

Besonders SPD-Politiker Karl Lauterbach hatte gegenüber "Sport1" die Reise des FC Bayern nach Katar in Zeiten der Coronakrise zuletzt scharf kritisiert. Flick konterte jenen Vorwurf am Sonntag umgehend.

"Der Herr Lauterbach hat immer zu allem einen Kommentar abzugeben. Wenn ich nicht in der Verantwortung stehe und mir nur das Ergebnis anschaue, kann ich das immer leicht bewerten", erklärte der 55-Jährige und betonte:

Er habe das Gefühl, "dass jeder aus der Situation seinen Profit schlagen will und darauf schaut: Wie kann er bei der nächsten Wahl ein paar Prozentpunkte mehr machen", führte Flick sichtlich aufgebracht aus: "Das ist weit an dem vorbei, was sie als Aufgabe haben: Gemeinsam zu arbeiten, dass es irgendwann zu einer Normalität kommt."