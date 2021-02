Upamecano zieht seine vertraglich fixierte Ausstiegsklausel und trägt ab dem 1. Juli das Bayern-Trikot. Beim Rekordmeister unterschrieb der 22 Jahre alte Franzose einen Fünfjahresvertrag bis 2026. Als Ablöse sollen dem Vernehmen nach 42,5 Millionen Euro an RB fließen.

"Dayot wird ein wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt", führte Hasan Salihamidzic aus. Bereits am Freitag hatte der ehmalige Bayern-Profi gegenüber der "Bild" den Wechsel bestätigt, nun hat es der Rekordmeister auf offiziell verkündet. "Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, Dayot zu uns zu holen. Aber unsere Aufgabe ist, jetzt Leistung zu bringen. Das muss er jetzt auch noch für Leipzig. Aber so habe ich ihn kennengelernt", erklärte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld.