Die Zukunft von Mickael Cuisance beim FC Bayern sieht nicht sonderlich rosig aus. Zwar lobte der neue Coach Julian Nagelsmann den Franzosen, der von seiner Leihe zu Olympique Marseille zurückgekehrt ist, dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass der 21-Jährige eine große Rolle bei den Münchnern spielen wird.

Nachdem Marseille die Kaufoption über 18 Millionen Euro verstreichen ließ, sucht der Rekordmeister deshalb nach einem neuen Abnehmer für Cuisance. Wie das Portal "webaslan.com" schreibt, zeigt Galatasaray Istanbul gesteigertes Interesse am Spielmacher und habe bereits dessen Berater kontaktiert. Laut "Bild" liegt dem FC Bayern aber noch kein offizielles Angebot vor.

Ohnehin könnte sich ein Wechsel in die Türkei als schwierig gestalten. Cuisance hält große Stücke auf sich selbst und will eigentlich bei einem Verein in den europäischen Top-Ligen spielen. Die Süper Lig soll ihn nicht reizen.

Premier League Wegen Long Covid: Ex-BVB-Talent verzichtet freiwillig auf die Premier League VOR 3 STUNDEN

Hinzu kommt, dass Galatasaray wohl eine Leihe anstrebt, während die Bayern-Bosse einen Verkauf bevorzugen würden.

Cuisance war 2019 für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt, konnte sich aber nie in der ersten Elf festsetzen.

Das könnte Dich auch interessieren: PSG schlägt auf dem Transfermarkt zu - doch passt das zusammen?

"Anders sexy sein": Salihamidzic erklärt Bayerns neue Transfertaktik

Serie A Kurioses Verbot: Serie A untersagt künftig grüne Trikot VOR 4 STUNDEN