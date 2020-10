Dass sie nach ein paar Schlaglöchern (1:4 in Hoffenheim, 4:3 gegen Hertha BSC) wieder kontrolliert auf der Siegerstraße unterwegs sind, liegt vor allem am Anfang Oktober noch nachgebesserten Kader.

Das Vertrauen in die Mitspieler ist offenbar auch bei Robert Lewandowski gestiegen, der sich nach seinem Dreierpack am Samstag schon nach 68 Minuten bereitwillig vom Platz nehmen ließ.

Was Lucas Hernández jetzt aus Linksverteidiger unentbehrlich macht. Der Franzose wird aber auch nicht alle Spiele über 90 Minuten bestreiten können, weshalb Flick kreative Lösungen ankündigte. "Wir haben ja auch eine U23", sagte der Bayern-Trainer, "ansonsten muss man das in der Mannschaft regeln. Wir haben Spieler, die das können."

Ansonsten heißt es ohnehin: Augen zu und durch. So auch das Motto für den Champions-League-Ausflug nach Moskau, wo die Bayern am Dienstag (18:55 Uhr im Liveticker ) bei Lokomotive Moskau antreten.

Statt zwei Nächte in Russland zu verbringen, machen es die Bayern so: schnell rein, schnell raus. Abschlusstraining und Pressekonferenz finden am Montag noch in München statt, ehe es am Nachmittag nach Moskau geht. Nach nur einer Nacht im Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park fliegen die Bayern Dienstagnacht nach dem Spiel direkt noch zurück nach Hause.