Nagelsmann hat mit dem Duo bereits bei RB Leipzig zusammengearbeitet und wollte dieses unbedingt mit nach München nehmen.

Der einzige Haken: Da beide Trainer vertraglich noch an die Sachsen gebunden sind, muss der FC Bayern erneut eine Ablöse bezahlen. Gegen dieses Szenario hatten sich die Verantwortlichen beim Münchner Vorzeigeklub offenbar lange Zeit gewehrt.

Wie die "Sport Bild" berichtete, zahle man nun jedoch "eine untere sechsstellige Summe" an den Ligakonkurrenten aus Leipzig, um sich die Dienste der beiden Assistenten aus dem ehemaligen Nagelsmann-Erfolgsteam zu sichern und somit die optimalen Bedingungen für den gebürtigen Landsberger zu schaffen.

Der 54-Jährige Zembrod kann bereits Co-Trainer-Stationen in Leverkusen, Kaiserslautern und Hannover vorweisen. Auch der Name Toppmüller ist kein unbekannter im Fußballzirkus. So ist Dino der Sohn des langjährigen Bundesliga-Trainers Klaus Toppmöller, der Bayer 04 im Jahr 2002 bis ins Champions-League-Finale coachte.

Trainerteam beim FCB: Röhl-Zukunft weiter offen

Ein Transfer von Alfred Schreuder scheint damit vom Tisch. Der frühere Cheftrainer der TSG Hoffenheim, der aktuell als Assistent von Ronald Koeman beim FC Barcelona arbeitet, war zwischenzeitlich auch als potentieller Co-Trainer für die Nagelsmann-Elf im Gespräch.

Weiter unsicher ist allerdings der Verbleib von Co-Trainer Danny Röhl. Wie der "Kicker" zuletzt vermeldete, laufen derzeit die Gespräche mit dem 32-Jährigen, dessen Vertrag beim FCB noch ein weiteres Jahr läuft.

Dem Vernehmen nach liebäugelt der Zwickauer aber wohl mit einem Wechsel zum DFB, um dort Co-Trainer von Hansi Flick zu werden. Nagelsmann hingegen würde ihn gerne in seinem Trainerteam sehen. Nun soll die Entscheidung bei Sportvorstand Hasan Salihamidzic liegen.

Der Wechsel von Videoanalyst Benjamin Glück stand bereits zuvor fest. Torwarttrainer Toni Tapalovic und Fitness-Coach Dr. Holger Broich werden dem Verein weiterhin erhalten bleiben.

