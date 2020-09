Und Joachim Löw reagierte schnell, brachte Matthias Ginter. Sané nahm den Seitenausgang und schleppte sich die Außenlinie entlang zur Bank. Da führte die DFB-Elf beim ersten Nations-League-Spiel gegen Spanien noch. Am Ende stand ein Remis.

Der 24-Jährige hatte bei seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft nach 15 Monaten eine starke Leistung gezeigt, war auffälligster Akteur der schnellen Offensiv-Abteilung gewesen.

Spielverständnis und Ideenreichtum, gepaart mit kreativem Zug zum Tor - all das zeigte er in Hülle und Fülle. In Sachen Antritt, Spritzigkeit, ja Fitness, ließ er noch Luft nach oben.