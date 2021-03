In der Theorie war FC Bayern in der Trainerplanung für die kommende Saison schon recht weit. Holger Seitz wird nach einem Zwischenstopp als Trainer der Bayern-Reserve wieder als Sportlicher Leiter am Campus fungieren, Martin Demichelis (aktuell U19-Trainer) und Danny Schwarz (U17-Trainer) sollten als Duo die zweite Mannschaft übernehmen, Danny Galm ist für die U19 vorgesehen.

Laut "Sport1" gibt es aber auch noch einen anderen Plan. Demnach reicht es laut DFL-Statuten aus, wenn ein Trainer am Fußballlehrer-Lehrgang teilnimmt, also eine Aussicht auf den Erwerb der Lizenz hat.

Allerdings will Demichelis den Lehrgang lieber in Spanien belegen, da er sich in seiner Muttersprache Spanisch etwas leichter tut als in Deutsch.