Seit nunmehr acht Pflichtspielen in Folge ist Marwin Hitz der Glückliche.

Und aktuell gibt es auch keinen Anhaltspunkte, dass sich daran vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag beim FC Bayern ( ab 18:30 Uhr im Liveticker ) etwas ändern wird.

Nicht erst durch seine starke Vorstellung im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach (1:0) festigte Hitz, der Ende Januar von einer Schulterverletzung der eigentlichen Nummer Eins Roman Bürki profitierte, seinen Platz im BVB-Tor. In den vergangenen Wochen zeigte er einige gute Auftritte, auch wenn er hier und da auch Patzer einstreute.

Beim 1:2 in Freiburg etwa, als er einen Schuss aus 16 Metern von Jonathan Schmid im kurzen Eck durch die Finger gleiten ließ - oder beim 2:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim, als er eine Flanke von Sebastian Rudy anstatt aus dem Strafraum an den Kopf von Ihlas Bebou faustete, und so ein Gegentor verschuldete.