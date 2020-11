Mickael Cuisance blieb ratlos zurück. Der Wechsel zum Premier-League-Aufsteiger war bereits ausgehandelt, nur der obligatorische Medizincheck stand noch aus. Doch genau durch den war der 21-Jährige nach Auffassung der Engländer gefallen.

"Ich weiß immer noch nicht, wieso der Deal platzte", sagte Cuisance einige Zeit später gegenüber "RMC Sport".

So mussten die Bayern kurz vor Transferschluss noch einen neuen Abnehmer für den Franzosen, der sich mehr Spielpraxis wünschte, suchen und wurden in dessen Heimatland fündig. Olympique Marseille lieh Cuisance aus, eine Kaufoption über 18 Millionen Euro soll laut "L'Equipe" in den Vertrag verankert worden sein.

Bereits nach wenigen Spielen scheint Marseille so angetan von Cuisance, dass sie die Kaufoption in Erwägung ziehen. Am Donnerstag erklärte OM-Trainer Andre Villas-Boas auf einer Pressekonferenz: "Ich bin sehr zufrieden mit Cuisance. Ich hoffe, dass wir am Ende seiner Leihe die Kaufoption ziehen können."

Eine Aussage, die dem jungen Franzosen Selbstvertrauen verleihen dürfte, nachdem er in der vergangenen Saison nur wenig Spielzeit erhielt. Und Cuisance legte nach: "Ich fühle mich hier wohl, ich bin in sehr guter Verfassung. Was meine Leistungen betrifft, weiß ich, wozu ich fähig bin. Ich spiele gut, aber ich bin in der Lage, noch besser zu spielen. Ich glaube, das Beste kommt erst noch."

Für seinen neuen Trainer hatte der Ex-Gladbacher zudem viele lobende Worte: "Ich habe gerade zwei Spielzeiten hinter mir, in denen ich nicht unbedingt viel gespielt habe, aber der Trainer behandelt mich gut und ich vertraue ihm zu Hundert Prozent."

