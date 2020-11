Zuvor hatte der "Sportbuzzer" berichtet, dass bei Süle ein angeblich "falsch positiver" Test vorgelegen habe. Der Abwehrspieler hatte sich am Montag wie vorgeschrieben in häusliche Isolation begeben und damit das Champions-League-Spiel bei Red Bull Salzburg (6:2) am Dienstag verpasst. Am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) tritt der FC Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an.