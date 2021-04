Publiziert 17/04/2021 Am 18:46 GMT | Update 17/04/2021 Am 18:48 GMT

"Jetzt werden die Gespräche ernsthaft werden", sagte Lothar Matthäus: "Das muss für den DFB jetzt aktuell sein."

Beim DFB wird das Bundestraineramt nach der EM im Sommer vakant: Joachim Löw macht nach 15 Jahren Schluss.

"Für mich ist es ganz klar gewesen, vor Wochen schon, dass Flick aufhört und ein Angebot vom DFB bekommen wird", sagte Matthäus und ergänzte: "Tendenz: Er wird Nachfolger von Joachim Löw."

Richtiger Zeitpunkt für Flick - nicht für FC Bayern

Flick selbst betonte, er habe mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff diesbezüglich noch kein Gespräch geführt. Der 56-Jährige war beim WM-Triumph 2014 in Brasilien Löws Assistent gewesen, anschließend wurde er bis 2017 DFB-Sportdirektor.

Zum überraschenden Flick-Statement am Samstag meinte Matthäus: "Es war für Flick der richtige Zeitpunkt, wahrscheinlich nicht für Bayern." Die Bosse wurden offenbar von Flicks öffentlicher Aussage überrascht.

Für Matthäus sei diese aber Ausdruck von Flicks Unzufriedenheit gewesen. "Er war in den letzten Tagen und Wochen nicht mehr der Hansi, den ich kenne", sagte der Rekordnationalspieler, der mit dem Bayern-Trainer befreundet ist. Flick sei normalerweise "einer, der schnell aufräumt mit Problemen".

"Er fühlt sich nicht mehr so wohl"

Der schwelende Streit mit Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic sowie die Gerüchte um den DFB-Job hätten Flick belastet, so Matthäus' Einschätzung.

"Er fühlt sich nicht mehr so wohl wie in den ersten Monaten, er hat das alles mit sich rumgetragen. Ich schätze, dass das alles raus musste. Es ist eine Erleichterung für ihn", sagte der 60-Jährige.

Nachdem Flick in Wolfsburg den Spielern über seinen Entschluss Bescheid gegeben habe, war der Gang an die Öffentlichkeit der nächste logische Schritt. "Er wollte vermeiden, dass ihm der FC Bayern zuvorkommt", so Matthäus.

