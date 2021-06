Publiziert 27/06/2021 Am 17:32 GMT

Vor der zurückliegenden Spielzeit ging Sven Ulreich zum HSV.

Seinen Vertrag bei den Norddeutschen hat der ehemalige Stuttgarter nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga bereits zuletzt vorzeitig aufgelöst.

Laut Option ist eine Rückkehr nach einer Saison nach München möglich. Cheftrainer in Monaco ist der ehemalige Frankfurt- und Bayern-Coach Niko Kovac.

Bei den Monegassen hofft Schlussmann Nübel verstärkt auf Spielpraxis. "Ich bin froh, beim AS Monaco den nächsten Schritt meiner Entwicklung machen zu können", sagte der Keeper: "Es ist wichtig, auf hohem Niveau zu spielen, und diese Möglichkeit habe ich nun in Monaco."

Salihamidzic zur Torwart-Rochade: "Diese Verbundlösung ist sehr charmant"

Die Bayern stimmten nur zu, weil Sven Ulreich zurückkehrte. "Diese Verbundlösung ist sehr charmant, sie hilft allen Beteiligten und passt in unseren finanziellen Rahmen, weil Sven ablösefrei zurückkehren wird", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic und betonte: "Der FC Bayern plant für die Zukunft weiter mit Alexander Nübel."

Monaco erreichte in der vergangenen Saison unter Kovac in der Ligue 1 den dritten Rang und nimmt dadurch an der Qualifikation zur Champions League teil.

Nübel absolvierte in der vergangenen Saison nur vier Partien für die Bayern

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei und mit großen Hoffnungen aus Schalke nach München gekommen. In Neuers Schatten kam der gebürtige Ostwestfale allerdings nicht über die Rolle des Dauerreservisten hinaus.

In der abgelaufenen Saison kam Nübel auf insgesamt gerade einmal vier Einsätze. Zweimal stand der Keeper in der Champions League zwischen den Münchner Pfosten sowie jeweils einmal in der Bundesliga und im DFB-Pokal.

