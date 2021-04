Publiziert 10/04/2021 Am 15:21 GMT | Update 10/04/2021 Am 15:25 GMT

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris St. Germain endete für die Bayern damit auch eine starke Ligaserie von zuletzt fünf Siegen.

Dabei waren die Sorgen von Trainer Hansi Flick nach dem 2:3 in der Königsklasse gegen PSG riesig. Er musste in Robert Lewandowski, Lucas Hernandez, Niklas Süle, Leon Goretzka, Marc Roca, Douglas Costa, Corentin Tolisso (alle verletzt), Alphonso Davies (gesperrt) und Serge Gnabry (positiv auf COVID-19 getestet) gleich neun Spieler ersetzen.

Zudem schonte er zunächst Benjamin Pavard, David Alaba und Leroy Sane mit Blick auf Paris. Dafür feierte der 21 Jahre alte Josip Stanisic sein Bundesliga-Debüt. Tiago Dantas (20) durfte erstmals von Beginn an ran.

Bundesliga Personalnot bei Bayern: Youngster feiert Bundesliga-Debüt VOR 2 STUNDEN

Am Münchner Selbstverständnis änderten die vielen Probleme und Ausfälle wenig. Die Bayern waren auch so erst einmal dominant. Der starke Musiala (2. und 22.) sowie Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller (17.), die beide an Union-Keeper Andreas Luthe scheiterten, vergaben gute Chancen.

Union lauerte auf Konter, kam dabei in der ersten Hälfte aber nur einmal so richtig zum Zug - die Möglichkeit hatte es aber in sich: Marius Bülter (23.) platzierte nach Flanke von Keita Endo jedoch freistehend einen Kopfball nicht richtig. Manuel Neuer hatte wenig Mühe.

Zur Pause wurden die Münchner Sorgenfalten erst einmal größer. Flick musste den angeschlagenen Kingsley Coman ersetzen. Für ihn kam Sane.

Am Spiel änderte dies wenig. Die Münchner blieben am Drücker. Nach vorne fehlte aber die Durchschlagskraft, zumal Flick in Choupo-Moting nach einer Stunde sogar noch die einzige echte Spitze rausnahm. Die beste Chance hatte deshalb zunächst wieder Union: Max Kruse verzog jedoch (56.).

Dies sollte sich rächen. Erst verfehlte Sane (66.) knapp das Ziel, danach wurstelte sich Musiala im Strafraum durch und traf aus kurzer Distanz. Müller hatte wieder einmal die Vorarbeit geleistet.

Union steckte aber nicht auf. Nach einem schnell ausgeführte Einwurf traf der eingewechselte Ingvartsen.

Das könnte Dich auch interessieren: Kaum Zugeständnisse vom Verein: Warum Flicks Abgang logisch wäre

Fehlende Konstanz beim BVB macht Sportdirektor Zorc "ratlos"

Bundesliga Von Bayern zum BVB? Dortmund denkt angeblich an Boateng-Verpflichtung VOR 5 STUNDEN